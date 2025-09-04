Donnerstag, 04. September 2025

zurück
Gundelsheim

Leiche von vermisstem Mann im Neckar gefunden

Der 68-Jährige wurde seit Montag im Landkreis Heilbronn vermisst. Seitdem suchte die Polizei intensiv nach ihm.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 17:31 Uhr 17 Sekunden
Symbolfoto: Alex

Gundelsheim. (RNZ) Ein seit Montag im Landkreis Heilbronn vermisster Mann wurde am Donnerstag tot im Neckar bei Gundelsheim entdeckt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach hätten Polizeitaucher am Vormittag die Leiche des 68-Jährigen entdeckt. Der Mann war seit Montag vermisst worden. Seitdem war die Polizei auf der Suche nach dem Mann, unter anderem mit einem Hubschrauber. Ergebnislos - bis Donnerstag.

Der Tod des Mannes soll sich nach Auskunft der Polizei nicht durch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen ereignet haben.

