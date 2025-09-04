Gundelsheim. (RNZ) Ein seit Montag im Landkreis Heilbronn vermisster Mann wurde am Donnerstag tot im Neckar bei Gundelsheim entdeckt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach hätten Polizeitaucher am Vormittag die Leiche des 68-Jährigen entdeckt. Der Mann war seit Montag vermisst worden. Seitdem war die Polizei auf der Suche nach dem Mann, unter anderem mit einem Hubschrauber. Ergebnislos - bis Donnerstag.

Der Tod des Mannes soll sich nach Auskunft der Polizei nicht durch einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen ereignet haben.