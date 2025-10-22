Hardheim. (jam) Welchen Wert hat eine marode Immobilie im Herzen Hardheims, die vor allem aus Gründen des Brandschutzes nicht mehr nutzbar ist? Investor Egon Scheuermann möchte sie abreißen und das Areal mit Supermärkten und weiterem Gewerbe beleben – die Gläubigerbank, an die der Erfapark per Grundschuld gebunden ist, verlangt jedoch offensichtlich mehr, als der gebürtige Donebacher aktuell