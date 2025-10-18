Neckarsteinach. (ugh) "Wir haben so eine gewisse Hausnummer, was wir uns als Summe vorstellen. Was wir genau bekommen, werden wir klären, wenn die Planungen beginnen." Dies erklärt Neckarsteinachs Bürgermeister Lutz Spitzner am Freitag, nachdem er mit Landrat Christian Engelhardt vom Kreis Bergstraße eine Kooperationsvereinbarung zum Bau einer neuen Vierburgenhalle unterzeichnet