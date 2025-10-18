Endlich Durchbruch bei der Vierburgenhalle
Kooperationsvereinbarung steht: Die Stadt und der Kreis einigen sich auf den Planungsstart für einen Neubau. Dabei soll mehr als nur Schulsport möglich sein.
Neckarsteinach. (ugh) "Wir haben so eine gewisse Hausnummer, was wir uns als Summe vorstellen. Was wir genau bekommen, werden wir klären, wenn die Planungen beginnen." Dies erklärt Neckarsteinachs Bürgermeister Lutz Spitzner am Freitag, nachdem er mit Landrat Christian Engelhardt vom Kreis Bergstraße eine Kooperationsvereinbarung zum Bau einer neuen Vierburgenhalle unterzeichnet