Dienstag, 21. Oktober 2025

zurück
Plus Von Bürgern mehr Rückhalt gewünscht

Der letzte Supermarkt in Wilhelmsfeld schließt

Ab November müssen Kunden sich andere Einkaufsmöglichkeiten suchen. Es ist ein Dämpfer der Pläne für ein "lebenswertes Wilhelmsfeld".

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 40 Sekunden
Nur noch bis Monatsende firmiert das Wilhelmsfelder Kaufhaus (Wilka) in der Johann-Wilhelm-Straße unter dem Namen Zimmermann. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Nachdem bereits Gerüchte kursierten, hat sich Diana Zimmermann nun selbst zu Wort gemeldet. Ihre Botschaft: "Wir schließen voraussichtlich zum 31. Oktober 2025."

Nach rund fünfeinhalb Jahren endet damit ein Geschäft, das im April 2020 vielversprechend begonnen hatte und für welches die damals 26-jährige Diana Zimmermann als Retterin

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.