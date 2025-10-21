Der letzte Supermarkt in Wilhelmsfeld schließt
Ab November müssen Kunden sich andere Einkaufsmöglichkeiten suchen. Es ist ein Dämpfer der Pläne für ein "lebenswertes Wilhelmsfeld".
Von Nicolas Lewe
Wilhelmsfeld. Nachdem bereits Gerüchte kursierten, hat sich Diana Zimmermann nun selbst zu Wort gemeldet. Ihre Botschaft: "Wir schließen voraussichtlich zum 31. Oktober 2025."
Nach rund fünfeinhalb Jahren endet damit ein Geschäft, das im April 2020 vielversprechend begonnen hatte und für welches die damals 26-jährige Diana Zimmermann als Retterin