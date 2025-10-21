Walldorf. (kbw) Der Walldorfer Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr wird den Stand der Dinge beim Umbau des Stromnetzes unter die Lupe nehmen. Das hat Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die SPD-Fraktion hatte einen Sachstandsbericht über den Fortschritt und die Kosten beantragt.

Die Sozialdemokraten wollen auch über günstigere Fördermöglichkeiten für