Wunsch nach höherer Förderung bei Stromnetz-Umbau trifft auf Skepsis
Der Ausschuss möchte sich über den Stand informieren. Die SPD wünscht sich mehr Zuschüsse für Eigentümer.
Walldorf. (kbw) Der Walldorfer Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr wird den Stand der Dinge beim Umbau des Stromnetzes unter die Lupe nehmen. Das hat Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die SPD-Fraktion hatte einen Sachstandsbericht über den Fortschritt und die Kosten beantragt.
Die Sozialdemokraten wollen auch über günstigere Fördermöglichkeiten für