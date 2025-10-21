Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Walldorf

Wunsch nach höherer Förderung bei Stromnetz-Umbau trifft auf Skepsis

Der Ausschuss möchte sich über den Stand informieren. Die SPD wünscht sich mehr Zuschüsse für Eigentümer.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Seit 2023 baut Walldorf die Stromversorgung um, Freileitungen sollen der Vergangenheit angehören. Foto: Pfeifer

Walldorf. (kbw) Der Walldorfer Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr wird den Stand der Dinge beim Umbau des Stromnetzes unter die Lupe nehmen. Das hat Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die SPD-Fraktion hatte einen Sachstandsbericht über den Fortschritt und die Kosten beantragt.

Die Sozialdemokraten wollen auch über günstigere Fördermöglichkeiten für

