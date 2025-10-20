Montag, 20. Oktober 2025

Schriesheim-Dossenheim

Der Liveblog zum Bürgerentscheid über Windkraft am Weißen Stein

Unsere Reporter berichten von Informationsveranstaltungen in Schriesheim und Dossenheim sowie vom Tag der Abstimmung der Bürger.

Dossenheim-Schriesheim. (RNZ) Sollen auf dem Weißen Stein auf Dossenheimer und Schriesheimer Gemarkung Windräder errichtet werden? Darum geht es bei einem Bürgerentscheid am 9. November, der parallel in beiden Bergstraßengemeinden stattfinden wird. Hierzu finden im Vorfeld zwei Informationsveranstaltungen für die Bürger am 21. und 23. Oktober statt. Über diese und über die Entscheidung am 9. November berichtet die RNZ im Live-Ticker.

Hinweis: Der Liveblog startet am Dienstag 21.10.25 um 18 Uhr

(Bitte aktualisieren Sie diese Seite für die neuesten Meldungen.)

