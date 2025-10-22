Schriesheim. (hö) Zweieinhalb Wochen vor dem Bürgerentscheid gehen die Emotionen hoch. Bei der RNZ beschwerten sich einige Eltern, dass ihre Kinder – alles "Erstwähler" – unerwünschte Post von "Energiewende" bekommen haben: "Mein Sohn fragt, woher sie seine Daten haben", schrieben beispielsweise Oliver und Sabrina Probst auf "Facebook". Ganz einfach – und auch ganz legal – vom Rathaus.