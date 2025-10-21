Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Lange war es ruhig gewesen, um den Wolf im Odenwald: Doch nun meldet die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden Württemberg (FVA) gleich zwei mutmaßliche Wolfsnachweise aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Sowohl auf Gemarkung Walldürn als auch bei Waldbrunn wurden Filmaufnahmen eines Tieres gemacht, bei dem es sich um einen Wolf handeln könnte.

Laut