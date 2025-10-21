Dienstag, 21. Oktober 2025

Plus Videos aus Walldürn und Waldbrunn

Wolf-Verdacht im Neckar-Odenwald-Kreis

Nach langer Zeit gibt es gleich zwei mutmaßliche Nachweise. Ob es tatsächlich ein Wolf, ist noch offen.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 14:57 Uhr 48 Sekunden
Streift wieder ein Wolf durch den Odenwald? Gleich zwei Videoaufnahmen aus der Region sprechen dafür. Archivfoto: Rüdiger Busch

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Lange war es ruhig gewesen, um den Wolf im Odenwald: Doch nun meldet die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden Württemberg (FVA) gleich zwei mutmaßliche Wolfsnachweise aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Sowohl auf Gemarkung Walldürn als auch bei Waldbrunn wurden Filmaufnahmen eines Tieres gemacht, bei dem es sich um einen Wolf handeln könnte.

Laut

