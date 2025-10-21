Dienstag, 21. Oktober 2025

Landkreistag und Präsident Brötel begrüßen Abschiebungen nach Syrien

Der Landkreistag unterstützt die Pläne zu verstärkten Abschiebungen. Achim Brötel fordert klare Leitlinien, schnellere Verfahren und finanzielle Entlastung der Kommunen.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde

Archivfoto: Uli Deck/dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Ankündigung des Bundes, Abschiebungen nach Syrien zu intensivieren. DLT-Präsident Dr. Achim Brötel sagte dazu: "Der Aufenthalt Geflüchteter aus Syrien war nur befristet angelegt.

Inzwischen bestätigen auch immer mehr Verwaltungsgerichte, dass dafür kein Flüchtlingsschutz, kein subsidiärer Schutz und kein Asylrecht mehr

