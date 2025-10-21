Landkreistag und Präsident Brötel begrüßen Abschiebungen nach Syrien
Der Landkreistag unterstützt die Pläne zu verstärkten Abschiebungen. Achim Brötel fordert klare Leitlinien, schnellere Verfahren und finanzielle Entlastung der Kommunen.
Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Ankündigung des Bundes, Abschiebungen nach Syrien zu intensivieren. DLT-Präsident Dr. Achim Brötel sagte dazu: "Der Aufenthalt Geflüchteter aus Syrien war nur befristet angelegt.
Inzwischen bestätigen auch immer mehr Verwaltungsgerichte, dass dafür kein Flüchtlingsschutz, kein subsidiärer Schutz und kein Asylrecht mehr