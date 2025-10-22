Wilhemsfeld. (kis) Wilhelmsfeld ist vergessen worden – im Rahmen einer Inspektion der Netze BW in diesem Frühjahr ergab sich, dass der Energieversorger der Gemeinde jahrelang keine Kosten für seine Dienstleistung in Rechnung gestellt hatte.

An vier Holzmasten der öffentlichen Beleuchtung wurde Schadensklasse Vier festgestellt. Stabilität und Sicherheit sind gefährdet. Um die Erneuerung