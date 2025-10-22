Mittwoch, 22. Oktober 2025

Plus Strom und Licht "fer umme"

Netze BW hatte Wilhelmsfeld jahrelang bei Abrechnung vergessen

Der Energieversorger reichte jetzt eine Freileitungs-Vereinbarung nach. Alle Dienstleistungen müssen bezahlt werden.

22.10.2025 UPDATE: 22.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Erst durch eine Strommast-Reparatur fiel dem Versorger sein Abrechnungsfehler auf. F.: kis

Wilhemsfeld. (kis) Wilhelmsfeld ist vergessen worden – im Rahmen einer Inspektion der Netze BW in diesem Frühjahr ergab sich, dass der Energieversorger der Gemeinde jahrelang keine Kosten für seine Dienstleistung in Rechnung gestellt hatte.

An vier Holzmasten der öffentlichen Beleuchtung wurde Schadensklasse Vier festgestellt. Stabilität und Sicherheit sind gefährdet. Um die Erneuerung

