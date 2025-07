Neckarsteinach-Darsberg. (lesa) "Bankräuber in Darsberg?" witzelt die Stadtverwaltung mit einer gehörigen Portion Galgenhumor: Denn die Sitzbank am Streetball-Platz beim Alten Sportplatz, die erst im Mai vergangenes Jahr aufgestellt worden war, ist verschwunden.

Bei einer Kontrolle fiel das Fehlen der mit einer Kette am Zaun gesicherten Sitzgelegenheit auf, die laut Stadt ein "Treffpunkt und Ruheplatz" für Besucher war. Die Stadtverwaltung bittet nun um Hinweise. Zeugen melden sich per E-Mail an info@neckarsteinach.de oder unter Telefon 06229/92000 im Rathaus.