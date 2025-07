Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF wird beschuldigt, an seinem französischen Standort Saint-Aubin-lès-Elbeuf über viele Jahre und in großem Stil sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) in die Seine eingeleitet zu haben. Sieben französische Umweltverbände haben daher nach eigenen Angaben Mitte vergangener Woche bei der Staatsanwaltschaft Rouen