Region Heidelberg. (luw) Ein seltener Hingucker hat sich am Sonntagabend den Menschen der Region geboten: Ein Luftschiff war zwischen 20 und 21 Uhr über der Bergstraße unterwegs.

Auf dem in Blau, Weiß und Rot gehaltenen Zeppelin war die Aufschrift "trigema" zu lesen: Der Textil- und Bekleidungshersteller lässt das aufsehenerregende Flugobjekt seit 2016 immer wieder auch zu Werbezwecken in den Himmel steigen. Eine Sprecherin des Unternehmens erklärte am Montag auf RNZ-Anfrage, dass der Zeppelin auf dem Weinheimer Flugplatz gestartet war und nach einem etwas mehr als einstündigen Flug entlang der Bergstraße letztlich am Heidelberger Stadtrand gelandet ist.