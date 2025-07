Sindolsheim/Rosenberg. (pm/dore) Die Gemeinde Rosenberg hat einen Nachfolger für die Hausarztpraxis von Dr. med. Annette Eichhorn-Fleck und Dr. med. Johannes Fleck, die zum 30. Juni geschlossen haben, gefunden. Darüber wird Bürgermeister Ralph Matousek die Bürger in der nächsten Ausgabe des Rosenberger Amtsblatts am Freitag informieren. Das Schreiben liegt der RNZ vor.

"Die Bauland-Praxis Adelsheim mit den Ärzten Selma Akdere und Safet Ponik hat nun angeboten, die ärztliche Versorgung in einem kleinen Umfang in Sindolsheim in Form einer Filialpraxis sicherzustellen. Dies wird mit zwei Vormittagen in der Woche beginnen", erklärt Matousek.

"Zeitlich wird der Übergang leider nicht nahtlos möglich sein. Die Bauland-Praxis wartet nun auf die Zulassung für die Filiale, so dass aktuell mit einem Start im Herbst gerechnet wird", so der Bürgermeister weiter. Patienten könnten aber ab dem 1. Juli die Praxis in Adelsheim nutzen, bis die Zweigpraxis im Herbst eröffnet.

"Ich bin selbst für diese kleine Form überglücklich und dankbar", freut sich der Bürgermeister. "Wir haben damit sprichwörtlich den Fuß in der Tür und die Möglichkeit, nach vorne zu arbeiten." Aber alles gehe leider nicht ohne Bürokratie. Die Bauland-Praxis habe bei der kassenärztlichen Vereinigung nun einen Antrag für die Öffnung einer Filiale gestellt und müsse auf diese Zulassung warten.

Matousek blickt auch auf die schwierige Situation der ärztlichen Versorgung im Allgemeinen und die herausfordernde Suche nach einem Nachfolger für das Arztehepaar Eichhorn-Fleck, den man jetzt glücklicherweise gefunden hat.

"Die Kassenärztliche Vereinigung definiert, dass pro 1600 Einwohner ein Hausarzt gegeben sein soll. Wenn nun ein Hausarzt altersbedingt in Ruhestand geht, dann sucht der Arzt in der Regel frühzeitig selbst einen Nachfolger. Und als Gemeinde unterstützt man diesen Prozess", so Matousek. Wenn nun ein Arzt innerhalb von drei Monaten seine Praxis verlagere, sei die Zeit für die Suche eines Nachfolgers aber sehr kurz.

Die Gemeinde habe sich bereits vor zwei Jahren mit dem Standort für eine Arztpraxis befasst. "Dies vor allem vor dem Hintergrund, wie es mit den privaten Praxisräumen weitergeht. Denn ohne Praxis kann sich auch kein Arzt ansiedeln! Im Ergebnis war der Standort in Sindolsheim als richtig angesehen."

Aber wo findet man Räume? Überaus dankbar ist Matousek Gabriele Thiele, die die Praxisräume, welche die Praxis Eichhorn-Fleck genutzt hat, nochmals eineinhalb Jahre für die ärztliche Versorgung zur Verfügung stelle. "Die Gemeinde möchte nun diese Zeit nutzen, um Räume für eine neue Praxis zu schaffen", sagt Matousek.

Der Strukturwandel bei den Hausärzten zeige aber auch, dass Gemeinschaftspraxen oder Medizinische Versorgungszentren (MVZ) die Zukunft sein würden. "Und damit ist mir klar, dass wir nur noch mit einer Filialarztpraxis eine ärztliche Versorgung haben werden", so der Bürgermeister.

Die Gemeindeverwaltung und auch der Gemeinderat haben beschlossen, den ehemaligen Kindergarten in Sindolsheim in eine Arztpraxis umzubauen. Die Größe von rund 90 Quadratmetern sei für eine Einzelpraxis/Filialpraxis ausreichend und die Praxis selbst sei barrierefrei. "Es ist wichtig, die Zeit zu nutzen.

In den vergangenen Wochen wurden der Bauantrag für die Umnutzung sowie ein Förderantrag aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) gestellt", betont Matousek. Die Gemeinde werde in diese Umnutzung und die Sanierung des Gebäudes rund 350.000 Euro investieren und hoffe auf eine Zuwendung von rund 50 Prozent. Sobald beide Genehmigungen vorliegen, soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Wenn es der Bauland-Praxis gelinge, sich durch einen weiteren Arzt zu verstärken, dann bestehe zudem noch Potenzial nach oben, erklärt Matousek. "Wenn Sie einen Arzt kennen, dann sprechen Sie diesen doch an. Was aber auch wichtig ist, ist, dass wir der neuen Arztpraxis als Patient sowie der Apotheke in Sindolsheim als Kunde zur Seite stehen. Ich zähle auf Sie!", wendet sich das Gemeindeoberhaupt an die Bürger.

Info: Die Bauland-Praxis in der Unteren Austraße 26 in Adelsheim ist unter Telefon 06291/7788 erreichbar.