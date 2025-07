Eberbach. (swe) In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im 20-kV-Mittelspannungsnetz der Stadtwerke Eberbach zu einem Stromausfall, der weite Teile des Versorgungsgebiets betraf. Die Störung begann gegen 23.50 Uhr und konnte bis etwa 3 Uhr in den frühen Morgenstunden vollständig behoben werden.

Ursache des Ausfalls waren Defekte an zwei Mittelspannungskabelstrecken, die zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führten. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke war sofort im Einsatz, um die Störung zu lokalisieren und die Versorgung über Umschaltungen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte die Stromversorgung noch in der Nacht vollständig wieder aufgenommen werden.

Gestern begannen die Reparaturarbeiten an den beschädigten Kabelstrecken, sie werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Die Versorgungssicherheit im Netzgebiet ist jedoch weiterhin gewährleistet, so die Stadtwerke.