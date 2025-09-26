Von Matthias Kros

Walldorf. Trotz des unüberhörbaren Grummelns in der Belegschaft verteidigt Steffen Krautwasser, Leiter des globalen Fuhrparks von SAP, die Entscheidung, den Beschäftigten ab dem kommenden Jahr nur noch Elektroautos als Dienstwagen zu erlauben. Auch die Übergangsregelung, die noch Plug-in-Hybride einschloss, soll auslaufen. SAP hat mit rund 19.000 Autos