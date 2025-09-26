SAP braucht als Dienstwagen "die Verbrenner nicht mehr"
Fuhrparkchef Steffen Krautwasser verteidigt die Entscheidung. Die Elektrifizierungsquote liegt aktuell bei 55 Prozent.
Fuhrparkchef der SAP
Von Matthias Kros
Walldorf. Trotz des unüberhörbaren Grummelns in der Belegschaft verteidigt Steffen Krautwasser, Leiter des globalen Fuhrparks von SAP, die Entscheidung, den Beschäftigten ab dem kommenden Jahr nur noch Elektroautos als Dienstwagen zu erlauben. Auch die Übergangsregelung, die noch Plug-in-Hybride einschloss, soll auslaufen. SAP hat mit rund 19.000 Autos
