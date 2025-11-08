Beim Brandhaus tut sich nichts wegen Bürokratie ohne Ende
Erst hing es an der Baugenehmigung, nun an den Wechselschildern für den Fall einer Tunnelsperrung.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Zehn Monate nach dem Brand des Hauses in der Talstraße tut sich immer noch nichts – dabei stünde alles bereit, damit das neue Dachgeschoss aufgesetzt werden kann. Warum das so ist, das liegt an den Irrungen und Wirrungen der Bürokratie – und da die sich keinen Millimeter bewegt, tut sich auch erst mal weiter nichts.
Der Schock saß bei