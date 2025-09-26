Freitag, 26. September 2025

zurück
Plus Ausbau rückt wohl in weite Ferne

Schwerer Schlag für Pendler am Walldorfer Kreuz?

Der Bund will Ausbauprojekte an Autobahnen zurückstellen. CDU-Politiker fordern eine rasche Umsetzung.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 24 Sekunden
Am Walldorfer Kreuz treffen die viel befahrenen Autobahnen A5 und A6 aufeinander. Täglich sind dort auf der Nord-Süd-Achse über 125.000 Fahrzeuge unterwegs, auf der West-Ost-Achse sind es über 100.000 Fahrzeuge. Um den Knotenpunkt leistungsfähiger zu machen, soll das Kreuz ausgebaut werden. Dieser Ausbau soll nach hinten verschoben werden. Foto: Jan A. Pfeifer

Von Timo Teufert

Walldorf/St. Leon-Rot. Für den geplanten Ausbau des Walldorfer Kreuzes fehlt offenbar das Geld. Eigentlich hatte der Bund geplant, von 2026 bis 2029 insgesamt rund 15 Milliarden Euro in den Aus- oder Neubau von Autobahnen- und Bundesstraßen zu investieren.

Doch nun klafft eine gewaltige Finanzierungslücke im Bundeshaushalt und davon ist nach

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.