Schwerer Schlag für Pendler am Walldorfer Kreuz?
Der Bund will Ausbauprojekte an Autobahnen zurückstellen. CDU-Politiker fordern eine rasche Umsetzung.
Von Timo Teufert
Walldorf/St. Leon-Rot. Für den geplanten Ausbau des Walldorfer Kreuzes fehlt offenbar das Geld. Eigentlich hatte der Bund geplant, von 2026 bis 2029 insgesamt rund 15 Milliarden Euro in den Aus- oder Neubau von Autobahnen- und Bundesstraßen zu investieren.
Doch nun klafft eine gewaltige Finanzierungslücke im Bundeshaushalt und davon ist nach
