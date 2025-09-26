Von Barbara Klauß

Heidelberg. Während zwei Projekte zur CO2-Speicherung stocken, ist Heidelberg Materials bei einem CCS-Projekt in Großbritannien einen großen Schritt weiter gekommen: Man habe eine Förderzusage der britischen Regierung für den Bau einer CO2-Abscheideanlage im Werk in Padeswood (Nordwales) erhalten, teilte der Baustoffkonzern am Donnerstag mit.

Die