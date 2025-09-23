Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Vor Bürgerentscheid in Schriesheim

Warum wettert Kabarettist Schwöbel gegen Windräder?

Bei seinem "Gegenwind"-Vortrag nahm sich Hans Peter Schwöbel den "Tatort Klimawandel" vor und wurde dabei grundsätzlich.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 36 Sekunden
Der ehemalige Hochschullehrer und Kabarettist Hans Peter Schwöbel sprach am Freitagabend im „Neuen Ludwigstal“; eingeladen hatte der Verein „Gegenwind Bergstraße“. Mit nur rund 40 Zuhörern war die Veranstaltung schwächer besucht als der Vortrag des Umweltexperten Dieter Teufel vor zwei Monaten. Foto: Dorn

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Zum Beginn der heißen Bürgerentscheid-Phase hatte der Verein "Gegenwind Bergstraße" einen auf den ersten Blick ungewöhnlichen Referenten eingeladen: den ehemaligen Hochschullehrer und Mundart-Kabarettisten Hans Peter Schwöbel, also nicht einen Umweltexperten wie unlängst Dieter Teufel.

Schwöbels Thema war eher genereller Natur: "Tatort

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Dr. Micha Hörnle
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.