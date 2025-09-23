Dienstag, 23. September 2025

zurück
Plus Familiendrama in Eberbach?

Mutter und Sohn kommen innerhalb weniger Stunden ums Leben

Zwei Tote und viele offene Fragen. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Die Leiche einer Eberbacherin wurde am frühen Sonntagmorgen von einem Spaziergänger am Ratzefest-Platz in Neckarwimmersbach gefunden. Dort war sie vermutlich in der Nacht abgelegt worden. Für den 19-jährigen Fahrer kam bei Neckarbischofsheim jede Hilfe zu spät. Fotos: Deschner/Buchner

Von Rainer Hofmeyer und Moritz Bayer

Eberbach. Die tragischen Neuigkeiten halten Eberbach seit dem Wochenende in Atem: Mutmaßlich in der Nacht auf Sonntag ist eine Frau zu Tode gekommen, ihre Leiche wurde sonntags gegen 7 Uhr morgens von einem Spaziergänger beim sogenannten Ratzefest-Platz in Neckarwimmersbach gefunden.

{element}

Bereits um etwa 3.30 Uhr hatte sich

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.