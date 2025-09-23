Von Rainer Hofmeyer und Moritz Bayer

Eberbach. Die tragischen Neuigkeiten halten Eberbach seit dem Wochenende in Atem: Mutmaßlich in der Nacht auf Sonntag ist eine Frau zu Tode gekommen, ihre Leiche wurde sonntags gegen 7 Uhr morgens von einem Spaziergänger beim sogenannten Ratzefest-Platz in Neckarwimmersbach gefunden.

{element}

Bereits um etwa 3.30 Uhr hatte sich