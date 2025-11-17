Walldorf darf auf Poser-Strecke auf Raser-Jagd gehen
Der Kreisausschuss stimmt der Abstufung der Kreisstraße K4256 zu. Ab 2026 fällt ein 2,3 Kilometer langer Abschnitt vom Kreis an die Stadt.
Von Armen Begic
Walldorf. Der Weg scheint geebnet: Auf einem 2,3 Kilometer langen Abschnitt der Kreisstraße K4256 darf die Stadt Walldorf künftig wohl selbst auf Poserjagd gehen. Und zwar ab Januar 2026, wie der Kreisausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft kürzlich einstimmig beschlossen hat.
Denn die Ortsdurchfahrt durch Walldorf wird dann abgestuft. Das