Montag, 17. November 2025

zurück
Plus Straße geht an die Stadt

Walldorf darf auf Poser-Strecke auf Raser-Jagd gehen

Der Kreisausschuss stimmt der Abstufung der Kreisstraße K4256 zu. Ab 2026 fällt ein 2,3 Kilometer langer Abschnitt vom Kreis an die Stadt.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Symbolfoto: dpa

Von Armen Begic

Walldorf. Der Weg scheint geebnet: Auf einem 2,3 Kilometer langen Abschnitt der Kreisstraße K4256 darf die Stadt Walldorf künftig wohl selbst auf Poserjagd gehen. Und zwar ab Januar 2026, wie der Kreisausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft kürzlich einstimmig beschlossen hat.

Denn die Ortsdurchfahrt durch Walldorf wird dann abgestuft. Das

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.