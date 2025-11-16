Sonntag, 16. November 2025

zurück
Plus Schwetzingen

Timja Bilali wurde zur "Misses Metropolregion" ernannt

"Ich bin stolz auf unsere Region": Für sie zählt vor allem die Ausstrahlung, und die gilt es zu wecken.

16.11.2025 UPDATE: 16.11.2025 04:00 Uhr 5 Minuten, 36 Sekunden
Timja Bilali am Neckarufer in Heidelberg. Foto: Peter Dorn

Von Edda Nieber

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Der RNZ-Termin beginnt mit einem kleinen Fotoshooting, und kaum ist die Kamera auf sie gerichtet, ist Timja Bilali in ihrem Element. Sie stellt sich hin, ein Bein leicht angewinkelt, das sonnenbeschienene Heidelberg im Rücken, den Blick in die Linse. Immer wieder ändert sie ihre Pose leicht, mal hebt sie die Schultern, mal stellt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.