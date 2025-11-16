Timja Bilali wurde zur "Misses Metropolregion" ernannt
"Ich bin stolz auf unsere Region": Für sie zählt vor allem die Ausstrahlung, und die gilt es zu wecken.
Von Edda Nieber
Schwetzingen/Rhein-Neckar. Der RNZ-Termin beginnt mit einem kleinen Fotoshooting, und kaum ist die Kamera auf sie gerichtet, ist Timja Bilali in ihrem Element. Sie stellt sich hin, ein Bein leicht angewinkelt, das sonnenbeschienene Heidelberg im Rücken, den Blick in die Linse. Immer wieder ändert sie ihre Pose leicht, mal hebt sie die Schultern, mal stellt