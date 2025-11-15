Radwege in der Schlossstraße werden ab Montag erneuert
Es gibt eine Einbahnstraßenregelung von Nord nach Süd bis zum 17. Dezember. Die Haltestellen der Buslinie 709 entfallen in Richtung PZN.
Wiesloch. (tt) Die Schlossstraße wird ab Montag, 17. November, voraussichtlich für viereinhalb Wochen halbseitig gesperrt und zu einer Einbahnstraße, die man nur von Nord nach Süd befahren kann. Grund für die Sperrung: Die Stadt will den Radverkehr fördern und die Sicherheit für Radfahrer erhöhen.
Dafür wird der bestehende Fahrradstreifen auf der gesamten Länge der Schlossstraße