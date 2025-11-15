Samstag, 15. November 2025

zurück
Plus Wiesloch

Radwege in der Schlossstraße werden ab Montag erneuert

Es gibt eine Einbahnstraßenregelung von Nord nach Süd bis zum 17. Dezember. Die Haltestellen der Buslinie 709 entfallen in Richtung PZN.

15.11.2025 UPDATE: 15.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 8 Sekunden
Die Bereiche der Schlossstraße, die erneuert werden sollen, sind bereits markiert. Foto: Teufert

Wiesloch. (tt) Die Schlossstraße wird ab Montag, 17. November, voraussichtlich für viereinhalb Wochen halbseitig gesperrt und zu einer Einbahnstraße, die man nur von Nord nach Süd befahren kann. Grund für die Sperrung: Die Stadt will den Radverkehr fördern und die Sicherheit für Radfahrer erhöhen.

Dafür wird der bestehende Fahrradstreifen auf der gesamten Länge der Schlossstraße

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.