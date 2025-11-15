Wiesloch. (tt) Die Schlossstraße wird ab Montag, 17. November, voraussichtlich für viereinhalb Wochen halbseitig gesperrt und zu einer Einbahnstraße, die man nur von Nord nach Süd befahren kann. Grund für die Sperrung: Die Stadt will den Radverkehr fördern und die Sicherheit für Radfahrer erhöhen.

Dafür wird der bestehende Fahrradstreifen auf der gesamten Länge der Schlossstraße