Plus Leimener Rathaus reagierte nicht

Verärgerte Anwohner befreiten Gehweg selbst von Unkraut

Wochenlang gab es nach einer Beschwerde keine Antwort. Also schritten sie selbst zur Tat

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Dschungel im Probsterwald (li.) und gereinigter Gehweg danach (re.). Fotos: privat

Leimen-St. Ilgen. (fhs) Gesträuch und Pflanzenranken hatten in der Straße Im Probsterwald in St. Ilgen einen Gehweg nahezu komplett überwuchert. Anwohner ärgerten sich und verständigten die Stadtverwaltung im Leimener Rathaus – ihren Angaben zufolge bereits Ende September.

Wochenlang tat sich jedoch nichts. Irgendwann war’s einer tatkräftigen Frau zu viel: Sie legte selbst Hand

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
