Von Annette Steininger

Hirschberg. Meterhoch war die Rauchsäule, die man am Freitag entlang der Bergstraße sah. Zwei Omnibusse brannten am späten Freitagnachmittag lichterloh auf dem Gelände von OMNIplus,einer Reparaturwerkstatt für Busse im Gewerbepark. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert; Mitarbeiter hatten den Notruf abgesetzt.

Offenbar war es bei