Omnibusbrand sorgt für Millionen-Schaden (Fotogalerie)
Bei dem Hybridbus musste die Batterie die ganze Nacht gekühlt werden. Das Feuer an sich war schnell gelöscht. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Meterhoch war die Rauchsäule, die man am Freitag entlang der Bergstraße sah. Zwei Omnibusse brannten am späten Freitagnachmittag lichterloh auf dem Gelände von OMNIplus,einer Reparaturwerkstatt für Busse im Gewerbepark. Gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert; Mitarbeiter hatten den Notruf abgesetzt.{element}
Offenbar war es bei