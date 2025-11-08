Samstag, 08. November 2025

Plus Wiesloch/Walldorf

Darum herrscht Stillstand beim Radschnellweg

Eine unbesetzte Stelle beim Kreis sorgt für die lange Pause. Acht Jahre könnte es dauern. Walldorf wünscht sich eine "zügigere Umsetzung".

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 59 Sekunden
Ohne Umwege mit dem Fahrrad durch die Felder zwischen Heidelberg und Wiesloch oder Walldorf fahren. So stellen sich viele einen Radschnellweg vor – der lässt aber auf sich warten. Foto: dpa/Arne Dedert

Von Armen Begic

Region Wiesloch. Seit zwei Jahren liegen detaillierte Pläne für einen Radschnellweg vor, der Heidelberg mit Wiesloch und Walldorf verbindet. Umgesetzt wurde aber noch nichts. Noch nicht einmal ausgeschrieben wurde das Projekt bislang. Und das nur, weil der dafür zuständige Mitarbeiter des Kreises vor fast zwei Jahren gekündigt hat. Seitdem ist die Stelle

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
zu unseren Autoren  
