Von Christoph Moll

Neckargemünd/Meckesheim. Die Brücken in Baden-Württemberg sind in einem schlechten Zustand. Das ist alles andere als ein Geheimnis. Das Land hat nun einen sogenannten Umsetzungsplan zur Erhaltung der Brücken mit Bundes- und Landesstraßen vorgestellt.

Das Programm des Verkehrsministeriums enthält die Modernisierung von rund 180 Brücken im Land bis