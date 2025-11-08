Samstag, 08. November 2025

Plus Neckargemünd/Meckesheim

Zwei von drei Brücken werden abgerissen

Das Land treibt die Erneuerung von Bauwerken voran. Die Friedensbrücke kann saniert werden, Neubau der Meckesheimer Querungen.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 45 Sekunden
Die Friedensbrücke in Neckargemünd kann saniert werden kann. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Meckesheim. Die Brücken in Baden-Württemberg sind in einem schlechten Zustand. Das ist alles andere als ein Geheimnis. Das Land hat nun einen sogenannten Umsetzungsplan zur Erhaltung der Brücken mit Bundes- und Landesstraßen vorgestellt.

Das Programm des Verkehrsministeriums enthält die Modernisierung von rund 180 Brücken im Land bis

