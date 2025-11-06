Freitag, 07. November 2025

Plus "Wir glauben an den Standort"

Mann&Schröder investiert massiv in Hüffenhardt und Siegelsbach

Ein zweistelliger Millionenbetrag fließt in Produktion und Forschung. Ein Spatenstich soll Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgen.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 08:00 Uhr 2 Minuten, 8 Sekunden
In ihr Werk in Hüffenhardt will die Mann&Schröder Cosmetics-Gruppe bis zum Jahr 2026 einen zweistelligen Millionenbetrag investieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen. Foto: privat

Von Falk-Stéphane Dezort

Hüffenhardt/Siegelsbach. "Wir glauben an den Standort Deutschland – auch in volatilen Zeiten", betont Christine Steger, Geschäftsführerin der Mann&Schröder Cosmetics-Gruppe. Wie das Familienunternehmen mit Sitz in Siegelsbach am Donnerstag in einer Mitteilung erklärte, investiert es bis zum Jahr 2026 am Standort Hüffenhardt einen zweistelligen

