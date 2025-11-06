Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Edingen x Neckarhausen

Warum die Fusion der Hundesportvereine gescheitert ist

Der Hundesportverein Edingen erläutert Hintergründe. Der Verein für Hundesport Neckarhausen will sich derzeit nicht äußern.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 56 Sekunden
Viele Mitglieder hätten sich um den eingespielten Trainingsbetrieb Sorgen gemacht, erklärten Klaus-Dieter Immerz und Vorsitzender Jörg Thoma vom Hundesportverein Edingen (v.li.). Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Zehn Jahre Verhandlungen für die Katz. Oder, um im Bild zu bleiben, könnte man auch sagen: "Das ist ja ein dicker Hund."

Das Sprichwort drückt das Erstaunen aus, das angesichts der gescheiterten Fusion der beiden Hundesportvereine allgemein herrscht. Alles schien in trockenen Tüchern, die Frage eines gemeinsamen Standorts

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.