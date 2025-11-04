Dienstag, 04. November 2025

Malsch

Kran stürzte auf die B3

Es gab eine mehrstündige Vollsperrung in beide Richtungen am Montag.

04.11.2025 UPDATE: 04.11.2025 18:14 Uhr 37 Sekunden

Malsch. (arb) Etwa vier Stunden stand der gesamte Verkehr auf der Bundesstraße B3 zwischen der Uhlandshöhe bei Malsch und Bad Schönborn am späten Montagnachmittag still: Grund dafür war ein umgestürzter Kran, wie das Polizeipräsidium Karlsruhe auf Nachfrage mitteilte.

Der Transport war in Richtung Heidelberg unterwegs, heißt es weiter, als er gegen 15.40 Uhr zunächst von der Fahrbahn abgekommen sein und anschließend umgestürzt sein soll. "Der Kran lag, nachdem er gekippt ist, halb auf der Fahrbahn, halb auf dem Seitenstreifen", erklärt ein Polizeisprecher aus Karlsruhe. Die Beamten aus Karlsruhe hätten daher eine Vollsperrung angeordnet, in beide Fahrtrichtungen.

Weil sich laut Polizei sowohl die Verkehrslage als auch die Aufräumarbeiten kompliziert gestalten, kamen auch Beamte aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim zur Unterstützung hinzu. Außerdem ein Abschleppdienst, um den Kran aus dem Fahrbahnbereich zu entfernen.

Nach Räumung der Fahrbahn gegen 19 Uhr konnte der Verkehr in beide Richtung um 19.30 wieder freigegeben werden, informiert die Pressestelle aus Mannheim.

