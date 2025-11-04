Auf der B27-Baustelle stehen nur noch einige Restarbeiten an
60.000 Quadratmeter Straße wurden erneuert. Die aufwendige Sanierung ist fast abgeschlossen.
Von Sebastian Schuch und Heiko Schattauer
Mosbach. Auch wenn an der ein oder anderen Stelle noch ein bisschen Nacharbeit notwendig ist: Mit der Freigabe der frisch sanierten – und einigermaßen überraschend ausgebauten – Bundesstraße B27 in Mosbach endete eine vier Monate währende Leidenszeit für geduldig pendelnde Verkehrsteilnehmer. Zwischen allerlei Warnbaken und