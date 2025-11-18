Weinheim. (web) Die Arbeiten auf der Ostseite des Autobahnkreuzes Weinheim nähern sich ihrem Abschluss. Im Zuge der Abwicklung der Baustelle steht Pendlern noch einmal ein Umweg bevor.

So hatte monatelang eine Behelfsrampe die direkte Verbindung von der aus Heidelberg kommenden Autobahn A5 nach Weinheim möglicht gemacht: Man konnte direkt von der A5 auf die Bundesstraße B38 in Richtung Weinheim wechseln. Doch die etwas abenteuerliche Autobahnausfahrt quer durch den Baustellenbereich ist bald Vergangenheit: Die Behelfsrampe wird nun rückgebaut.

Deswegen sperren die Arbeiter die provisorische Abfahrt am Mittwoch, 19. November, gegen 20 Uhr, ab. Die Sperrung dauert bis Mitte Dezember. Zusammen mit dem Rückbau der Rampe wird die reguläre Abfahrt wiederhergestellt. Denn ab Mitte Dezember fließt auch der Verkehr von Heidelberg in Richtung Frankfurt zurück auf die östliche A5-Fahrbahn.

Wer ab Mittwoch von Heidelberg kommend über die A5 nach Weinheim fahren will, soll das Gleiche tun wie im Frühjahr bei der ersten Sperrung dieser Fahrbeziehung: der Umleitung bis Hemsbach folgen, dort die A5 kurz verlassen, um dann direkt wieder auf die Autobahn gen Heidelberg fahren. Am Kreuz Weinheim kann man dann über die andere Abfahrt auf B38 nach Weinheim wechseln.

Die inneren Auf- und Abfahrtsrampen auf der Ostseite des Kreuzes – von der A5 auf die A659 nach Viernheim und von der A659 auf die A5 nach Frankfurt – bleiben dagegen bis Ende des Jahres zu.