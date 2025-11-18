Dienstag, 18. November 2025

zurück
Umweg für Pendler

A5-Abfahrt nach Weinheim ab Mittwoch wochenlang gesperrt

Wer aus der Fahrtrichtung Heidelberg kommt, muss bis Mitte Dezember wieder einen Umweg nehmen.

18.11.2025 UPDATE: 18.11.2025 04:00 Uhr 50 Sekunden
Die Bauarbeiten am Autobahnkreuz Weinheim. Foto: Dorn

Weinheim. (web) Die Arbeiten auf der Ostseite des Autobahnkreuzes Weinheim nähern sich ihrem Abschluss. Im Zuge der Abwicklung der Baustelle steht Pendlern noch einmal ein Umweg bevor.

So hatte monatelang eine Behelfsrampe die direkte Verbindung von der aus Heidelberg kommenden Autobahn A5 nach Weinheim möglicht gemacht: Man konnte direkt von der A5 auf die Bundesstraße B38 in Richtung Weinheim wechseln. Doch die etwas abenteuerliche Autobahnausfahrt quer durch den Baustellenbereich ist bald Vergangenheit: Die Behelfsrampe wird nun rückgebaut.

Deswegen sperren die Arbeiter die provisorische Abfahrt am Mittwoch, 19. November, gegen 20 Uhr, ab. Die Sperrung dauert bis Mitte Dezember. Zusammen mit dem Rückbau der Rampe wird die reguläre Abfahrt wiederhergestellt. Denn ab Mitte Dezember fließt auch der Verkehr von Heidelberg in Richtung Frankfurt zurück auf die östliche A5-Fahrbahn.

Wer ab Mittwoch von Heidelberg kommend über die A5 nach Weinheim fahren will, soll das Gleiche tun wie im Frühjahr bei der ersten Sperrung dieser Fahrbeziehung: der Umleitung bis Hemsbach folgen, dort die A5 kurz verlassen, um dann direkt wieder auf die Autobahn gen Heidelberg fahren. Am Kreuz Weinheim kann man dann über die andere Abfahrt auf B38 nach Weinheim wechseln.

Die inneren Auf- und Abfahrtsrampen auf der Ostseite des Kreuzes – von der A5 auf die A659 nach Viernheim und von der A659 auf die A5 nach Frankfurt – bleiben dagegen bis Ende des Jahres zu.

Auch interessant
Weinheim: A5-Auffahrt Richtung Darmstadt ab Freitag wieder befahrbar
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.