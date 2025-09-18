Donnerstag, 18. September 2025

Plus Nußloch/Eppelheim/Schriesheim

Buttar will Förster herausfordern

Der Ex-Kandidat in Eppelheim plant eine erneute Bewerbung als Bürgermeister. Diesmal will er in Nußloch ins Rathaus.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 48 Sekunden
Buttar will nach Nußloch. F.: Alex

Nußloch/Eppelheim/Schriesheim. (fhs) Zur Bürgermeisterwahl von Nußloch am 7. Dezember beginnt die Bewerbungsfrist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr. Bekanntlich hat Amtsinhaber Joachim Förster bereits im Januar erklärt, dass er wieder antritt. Jetzt kündigt auch der Bewerber aus der Eppelheimer Bürgermeisterwahl in diesem Frühjahr, Awais Buttar (41), sein Interesse an diesem Amt

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
