Buttar will Förster herausfordern
Der Ex-Kandidat in Eppelheim plant eine erneute Bewerbung als Bürgermeister. Diesmal will er in Nußloch ins Rathaus.
Nußloch/Eppelheim/Schriesheim. (fhs) Zur Bürgermeisterwahl von Nußloch am 7. Dezember beginnt die Bewerbungsfrist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0 Uhr. Bekanntlich hat Amtsinhaber Joachim Förster bereits im Januar erklärt, dass er wieder antritt. Jetzt kündigt auch der Bewerber aus der Eppelheimer Bürgermeisterwahl in diesem Frühjahr, Awais Buttar (41), sein Interesse an diesem Amt
