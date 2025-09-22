Montag, 22. September 2025

zurück
Plus Buchen/Walldürn

B27 wird ab 6. Oktober für Sanierung voll gesperrt

Die Fahrbahndeckenerneuerung zwischen Buchen-Mitte und Walldürn läuft voraussichtlich bis 28. November.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 16:59 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden
In zwei Wochen startet die Fahrbahnsanierung der B27 mit dem ersten Teilabschnitt zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord (unsere Aufnahme) – und zwar unter Vollsperrung. Anschließend geht es weiter bis zur Panzerbrücke nach Walldürn. Foto: Rüdiger Busch

Buchen/Walldürn. (rüb) Wäre es bei der ursprünglichen Planung geblieben, dann würden die Arbeiten jetzt schon laufen. Doch der Start der Fahrbahndeckenerneuerung auf der B27 zwischen Buchen und Walldürn hat sich verschoben. Die Sanierungsarbeiten starten nun am 6. Oktober, und sie dauern voraussichtlich bis 28. November. Dies bestätigte Pressesprecherin Charlotte Erdmann vom

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
