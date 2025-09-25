Donnerstag, 25. September 2025

Hat ein Boot etwas mit Ertrinken des 27-Jährigen im Neckar zu tun?

Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Die Ermittlungen dauern an.

Mit Booten, Sonar, Hunden, Drohne und Hubschrauber suchten Rettungskräfte am Neckar nach dem vermissten 27-Jährigen. Foto: DRK

Neckarelz/Obrigheim. (ses) Etwa eineinhalb Monate ist es her, dass ein 27-Jähriger im Neckar zwischen Neckarelz und Obrigheim zu Tode gekommen ist. Ging man zunächst davon aus, dass der Mann erschöpft ertrunken sei, was von Haus aus als nicht natürliche Todesursache angesehen wird, wurden mittlerweile Ermittlungen zur Todesursache und einem möglichen Fremdverschulden eingeleitet.

