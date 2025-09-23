Dienstag, 23. September 2025

Plus Sandhausen

Autos blockieren schon wieder den Gehweg und sorgen für Ärger

Klage über wiederholte Blockade: Es gibt erneut Probleme im ruhenden Verkehr in Sandhausen.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 16 Sekunden
Keine Ausnahme: Immer wieder ragen hier parkende Autos über den Gehweg. Foto: privat

Sandhausen. (luw) "Zu viele Autos für zu wenig Straße" hatte es der SPD-Gemeinderat Thorsten Krämer einmal auf den Punkt gebracht, als es um ein Verkehrskonzept für den "ruhenden Verkehr" in der Hopfengemeinde ging. Und dass es nicht nur eine Frage der Anzahl, sondern auch der Größe der Autos ist, zeigt nun ein Fall aus der Friedrich-Ebert-Straße: Hier ragen auf privaten Stellplätzen an

Lukas Werthenbach
