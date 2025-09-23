Autos blockieren schon wieder den Gehweg und sorgen für Ärger
Klage über wiederholte Blockade: Es gibt erneut Probleme im ruhenden Verkehr in Sandhausen.
Sandhausen. (luw) "Zu viele Autos für zu wenig Straße" hatte es der SPD-Gemeinderat Thorsten Krämer einmal auf den Punkt gebracht, als es um ein Verkehrskonzept für den "ruhenden Verkehr" in der Hopfengemeinde ging. Und dass es nicht nur eine Frage der Anzahl, sondern auch der Größe der Autos ist, zeigt nun ein Fall aus der Friedrich-Ebert-Straße: Hier ragen auf privaten Stellplätzen an
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+