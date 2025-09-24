Mittwoch, 24. September 2025

Messie-Mieterin hinterließ Chaos in Ein-Zimmer-Wohnung

"Nie mehr vermieten": Die Eigentümer ärgern sich über die Rechtsprechung – und die eigene "Gutgläubigkeit". Denn sie hatten über Jahre ein gutes Verhältnis zur Mieterin.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 9 Sekunden
Die Ein-Zimmer-Wohnung war voller Müll und dreckig. 1300 Euro und mehrere Stunden eigener Renovierungsarbeit später nutzt Peter Gerber sie nun als Büro (r.). Fotos: privat/Kreutzer

Von Lukas Werthenbach

Dossenheim. "Wir haben es immer gut gemeint, vor allem mit jungen Leuten, die bezahlbaren Wohnraum gesucht haben", sagt Peter Gerber. "Fast 20 Jahre ging das gut – aber jetzt werden wir nicht mehr vermieten, ich bin maßlos enttäuscht".

Das, was der 62-jährige Dossenheimer und seine Frau mit ihrer letzten Mieterin erlebt haben, hat – sowohl

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
zu unseren Autoren  
