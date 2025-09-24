Von Lukas Werthenbach



Dossenheim. "Wir haben es immer gut gemeint, vor allem mit jungen Leuten, die bezahlbaren Wohnraum gesucht haben", sagt Peter Gerber. "Fast 20 Jahre ging das gut – aber jetzt werden wir nicht mehr vermieten, ich bin maßlos enttäuscht".

Das, was der 62-jährige Dossenheimer und seine Frau mit ihrer letzten Mieterin erlebt haben, hat – sowohl