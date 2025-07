Buchen/Walldürn. (rüb) Nachdem im Herbst 2024 die Fahrbahndecke der Bundesstraße B27 zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Süd erneuert wurde, steht voraussichtlich von Mitte September bis Mitte November das nächste Teilstück an: von Buchen-Mitte bis zum Anschluss Panzerbrücke in Walldürn wird die Fahrbahn saniert. Details zu der rund eine Million Euro teuren Baumaßnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe stellte Bürgermeister Roland Burger am Mittwoch in der Sitzung des Buchener Gemeinderats vor.

Die Autofahrer werden in dieser Zeit einiges an Geduld mitbringen müssen. Die B27 ist die Hauptschlagader des Verkehrs im Landkreis: Rund um Buchen werden auf der Bundesstraße etwa 10.000 Fahrzeuge täglich gezählt.

> Der erste Bauabschnitt umfasst das Teilstück zwischen Buchen-Mitte und Buchen-Nord. Noch steht nicht fest, ob die Arbeiten unter Vollsperrung oder in Einbahnrichtung erfolgen wird. Bei einer Vollsperrung würde sich die Bauzeit um eine Woche verkürzen. Eine mögliche Einbahnrichtung stehe noch nicht fest. In beiden Fällen ist eine innerstädtische Umleitung über die Walldürner Straße, Daimlerstraße, Siemensstraße, Meitnerstraße und Hettinger Straße vorgesehen.

> Im zweiten Bauabschnitt geht es dann weiter von Buchen-Nord bis zur Panzerbrücke Walldürn. Für dieses Teilstück ist eine Einbahnregelung vorgesehen. Die Umleitung soll ab Walldürn-Nord über die Landesstraßen L518 und L522 durch Rinschheim und Hettingen und von dort über den Anschluss Buchen-Mitte zurück auf die B27 führen.

Im Zuge der Fahrbahndeckensanierung wird auch bei der Anschlussstelle Buchen-Nord die Fahrbahndecke erneuert. Dafür muss der Anschluss zeitweise voll gesperrt werden.