Von Sabrina Lehr

Leimen. Inzwischen sind seine Tore geschlossen, die Becken trocken. Und doch ist das Freibad der Stadt Thema. Denn das Herzstück des Bäderparks kommt die Stadt teurer als es der Eigenbetrieb – traditionell für die Stadt ein Drauflege-Geschäft – sowieso käme. Das Schwimmerbecken im Freibad ist marode und muss nach einem Wasserschaden umfassend saniert