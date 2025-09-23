Freibad muss dringend saniert werden
Nach einer Unterspülung gibt es starke Schäden an Becken. Jetzt soll noch eine Treppe gebaut werden. Angst vor bösen Überraschungen im Untergrund.
Von Sabrina Lehr
Leimen. Inzwischen sind seine Tore geschlossen, die Becken trocken. Und doch ist das Freibad der Stadt Thema. Denn das Herzstück des Bäderparks kommt die Stadt teurer als es der Eigenbetrieb – traditionell für die Stadt ein Drauflege-Geschäft – sowieso käme. Das Schwimmerbecken im Freibad ist marode und muss nach einem Wasserschaden umfassend saniert
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+