Von Timo Teufert

Wiesloch. Eines der größten Bauprojekte in Wiesloch bereitet weiterhin Kopfzerbrechen: Die Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) mit einem teilweisen Neubau von Gebäuden wird trotz Einsparbemühungen teurer. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch – Beginn um 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Marktstraße 13 – informiert die Stadtverwaltung