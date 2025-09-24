Mittwoch, 24. September 2025

Plus Wiesloch

Kostendeckel für OHG-Sanierung ist nicht zu halten

Nach weiteren Einsparungen liegen die Sanierungskosten des Ottheinrich-Gymnasiums bei 37,5 Millionen Euro. Eine Lüftung soll es nicht geben.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
2026 soll es losgehen mit der Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums in Wiesloch. Dafür sollen drei Gebäude neu errichtet, der bisherige C-Bau (rechts im Bild) saniert werden. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Wiesloch. Eines der größten Bauprojekte in Wiesloch bereitet weiterhin Kopfzerbrechen: Die Sanierung des Ottheinrich-Gymnasiums (OHG) mit einem teilweisen Neubau von Gebäuden wird trotz Einsparbemühungen teurer. In der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch – Beginn um 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Marktstraße 13 – informiert die Stadtverwaltung

Timo Teufert
Redakteur/Leiter der Redaktion Wiesloch/Walldorf
