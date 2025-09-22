Von Rüdiger Busch

Buchen. Es war eine wahre Achterbahn der Gefühle, die zwischen höchster Anerkennung für die sportlichen Leistung und die körperlichen Strapazen, Begeisterung über das sensationelle Spendenergebnis und tiefer Betroffenheit angesichts des schwere Schicksals, das die Familie tragen muss, rangierte.

Am Ende des bewegenden Filmabends über Peter