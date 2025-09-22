Für die verstorbene Tochter durch Deutschland geradelt
Peter Balint hat bei seiner Benefiz-Radtour im Gedenken an seine Tochter 42.694 Euro gesammelt. Luisa wäre stolz auf ihren "alten Papa".
Von Rüdiger Busch
Buchen. Es war eine wahre Achterbahn der Gefühle, die zwischen höchster Anerkennung für die sportlichen Leistung und die körperlichen Strapazen, Begeisterung über das sensationelle Spendenergebnis und tiefer Betroffenheit angesichts des schwere Schicksals, das die Familie tragen muss, rangierte.
Am Ende des bewegenden Filmabends über Peter
