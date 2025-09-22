Montag, 22. September 2025

Für die verstorbene Tochter durch Deutschland geradelt

Peter Balint hat bei seiner Benefiz-Radtour im Gedenken an seine Tochter 42.694 Euro gesammelt. Luisa wäre stolz auf ihren "alten Papa".

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Peter Balint überreichte am Freitag die Spendenschecks an die drei Hilfsprojekte. Foto: R. Busch / S. Schölch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Es war eine wahre Achterbahn der Gefühle, die zwischen höchster Anerkennung für die sportlichen Leistung und die körperlichen Strapazen, Begeisterung über das sensationelle Spendenergebnis und tiefer Betroffenheit angesichts des schwere Schicksals, das die Familie tragen muss, rangierte.

Am Ende des bewegenden Filmabends über Peter

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
