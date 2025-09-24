Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Leichenfund in Eberbach

Staatsanwaltschaft geht von Familiendrama aus

Der Tod der 45-jährigen Eberbacherin wird ihrem 19-jährigen Sohn zugerechnet. Dieser starb in derselben Nacht bei einem Autounfall. Das Motiv ist noch offen.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 49 Sekunden
Nur noch leichte Spuren und Markierungsreste der Polizei deuten beim Ratzefest-Platz auf den Fundort der Frauenleiche hin. Foto: PR Video

Eberbach. (rho) Die Ereignisse vom Wochenende haben nicht nur die Kleinstadt Eberbach aufgewühlt, die ganze Region hat Anteil genommen. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde auf dem Ratzefestplatz in Eberbach-Neckarwimmersbach die Leiche einer 45-jährigen Eberbacherin gefunden.

Da war ihr 19-jähriger Sohn schon Stunden tot, gestorben um 3.30 Uhr auf einer Landstraße beim Waibstadter

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.