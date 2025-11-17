Montag, 17. November 2025

Plus Mosbach

Stadträtinnen wollen mehr Frauen auf Wahlzettel und in Gremien

Die sechs Kommunalpolitikerinnen setzen sich über Fraktionsgrenzen hinweg für Gleichstellung ein.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 16 Sekunden
Die Mosbacher Stadträtinnen (zwei fehlen auf dem Bild) suchen nach Wegen zu mehr Gleichberechtigung. Foto: Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Sie sind sechs aus 32 – und sie arbeiten über Fraktionsgrenzen zusammen. Die Rede ist von den sechs Fragen im Mosbacher Gemeinderat.

In ihrer aller Namen verlas Maren Fütterer in der jüngsten Sitzung des Gremiums einen Antrag, der die Frage stellt nach der paritätischen Verteilung von Ämtern und Posten innerhalb der Stadtverwaltung und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Stephanie Kern
Redakteurin
zu unseren Autoren  
