Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. "Grün statt Beton: Radspur wird ausgebaut" titelte die RNZ vor wenigen Tagen. Doch wird wirklich die ganze bisher provisorische Fahrrad-Strecke auf der Bundesstraße B37 zwischen dem Neckargemünder Stadtausgang und der Ziegelhäuser Brücke im Heidelberger Stadtteil Schlierbach endgültig umgebaut? Das ist längst nicht ganz klar.