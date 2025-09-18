Donnerstag, 18. September 2025

Plus Neckargemünd/Heidelberg

Bleibt die Radspur zum Teil ein Provisorium?

Der Bund plant eine Abtrennung mit Grünstreifen. Die Stadt Heidelberg ist für 500 Meter zuständig und hat dafür wohl vorerst kein Geld.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 38 Sekunden
Für den Ausbau in Schlierbach steht die Ampel im Moment auf Rot. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. "Grün statt Beton: Radspur wird ausgebaut" titelte die RNZ vor wenigen Tagen. Doch wird wirklich die ganze bisher provisorische Fahrrad-Strecke auf der Bundesstraße B37 zwischen dem Neckargemünder Stadtausgang und der Ziegelhäuser Brücke im Heidelberger Stadtteil Schlierbach endgültig umgebaut? Das ist längst nicht ganz klar.

