Bleibt die Radspur zum Teil ein Provisorium?
Der Bund plant eine Abtrennung mit Grünstreifen. Die Stadt Heidelberg ist für 500 Meter zuständig und hat dafür wohl vorerst kein Geld.
Von Christoph Moll
Neckargemünd/Heidelberg. "Grün statt Beton: Radspur wird ausgebaut" titelte die RNZ vor wenigen Tagen. Doch wird wirklich die ganze bisher provisorische Fahrrad-Strecke auf der Bundesstraße B37 zwischen dem Neckargemünder Stadtausgang und der Ziegelhäuser Brücke im Heidelberger Stadtteil Schlierbach endgültig umgebaut? Das ist längst nicht ganz klar.
