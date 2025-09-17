Heiligkreuzsteinach. (luw) Schock und Trauer sitzen nach dem tödlichen Unfall von Sonntag immer noch tief. Wie berichtet war ein 25-Jähriger ums Leben gekommen, nachdem er auf der Landesstraße L535 die Kontrolle über seinen Ferrari verloren hatte und gegen einen Baum geprallt war.

Der sogenannte Supersportwagen mit einer Leistung von bis zu 830 PS stürzte rund sechs Meter eine Böschung