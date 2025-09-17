Mittwoch, 17. September 2025

Plus Heiligkreuzsteinach

Warum kam der Ferrari beim tödlichen Unfall von Straße ab?

Die Ermittlungen zu tödlichem Unfall laufen noch. Der Treibstoff floss in Steinach.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Heiligkreuzsteinach. (luw) Schock und Trauer sitzen nach dem tödlichen Unfall von Sonntag immer noch tief. Wie berichtet war ein 25-Jähriger ums Leben gekommen, nachdem er auf der Landesstraße L535 die Kontrolle über seinen Ferrari verloren hatte und gegen einen Baum geprallt war.

Der sogenannte Supersportwagen mit einer Leistung von bis zu 830 PS stürzte rund sechs Meter eine Böschung

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Lukas Werthenbach
Redakteur
