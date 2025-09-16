Warum war beim Straßenfest nicht so viel los wie beim Altstadtfest?
Wird es nie wieder so voll wie früher? Die Bilanz der großen Feste fällt unterschiedlich aus. Die Werbung in Sozialen Netzwerken wird immer wichtiger.
Von Micha Hörnle und Axel Sturm
Schriesheim/Ladenburg. Gerade ging das Altstadtfest zu Ende, in der Woche zuvor feierten die Schriesheimer ihr Straßenfest. Doch die Bilanz ist unterschiedlich: Während in der Weinstadt bei bestem Wetter weniger Besucher kamen als sonst, erlebte die Römerstadt trotz ungünstiger Wetterprognosen einen Ansturm.
Aber einig ist man sich
