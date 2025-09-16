Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Schriesheim vs. Ladenburg

Warum war beim Straßenfest nicht so viel los wie beim Altstadtfest?

Wird es nie wieder so voll wie früher? Die Bilanz der großen Feste fällt unterschiedlich aus. Die Werbung in Sozialen Netzwerken wird immer wichtiger.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 27 Sekunden
Beim Schriesheimer Straßenfest am vorletzten Wochenende – hier der Samstagabend in der Heidelberger Straße – war es bei Weitem nicht mehr so voll wie noch vor 20 Jahren. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle und Axel Sturm

Schriesheim/Ladenburg. Gerade ging das Altstadtfest zu Ende, in der Woche zuvor feierten die Schriesheimer ihr Straßenfest. Doch die Bilanz ist unterschiedlich: Während in der Weinstadt bei bestem Wetter weniger Besucher kamen als sonst, erlebte die Römerstadt trotz ungünstiger Wetterprognosen einen Ansturm.

Aber einig ist man sich

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.