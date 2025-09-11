B37-Radspur wird mit Rasenstreifen endgültig ausgebaut
Es gibt konkrete Planungen für die Umgestaltung. Ab Montag werden Kanäle "erkundet", der genaue Zeitplan ist aber unklar.
Von Christoph Moll
Neckargemünd/Heidelberg. Es ist eine Nachricht, die am Mittwochnachmittag überraschend kam: Der Bund plant ganz konkret den endgültigen Ausbau der Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach. Hierfür starten bereits in der kommenden Woche sogenannte Kanalerkundungen.
Dass der seit vier Jahren
