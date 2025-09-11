Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Neckargemünd/Heidelberg

B37-Radspur wird mit Rasenstreifen endgültig ausgebaut

Es gibt konkrete Planungen für die Umgestaltung. Ab Montag werden Kanäle "erkundet", der genaue Zeitplan ist aber unklar.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 14 Sekunden
2024 mussten am Beginn der Radspur in Neckargemünd Markierungen erneuert werden. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Heidelberg. Es ist eine Nachricht, die am Mittwochnachmittag überraschend kam: Der Bund plant ganz konkret den endgültigen Ausbau der Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach. Hierfür starten bereits in der kommenden Woche sogenannte Kanalerkundungen.

Dass der seit vier Jahren

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.