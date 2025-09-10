Mittwoch, 10. September 2025

zurück
Wiesloch

Verletzte Frau am Bahnhof gefunden

Die Hintergründe sind völlig unklar. Die Polizei sucht daher Zeugen.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 14:26 Uhr 20 Sekunden
Der Bahnhof Wiesloch/Walldorf. Foto: privat

Wiesloch. (pol/mare) Am Dienstagmorgen ist am Bahnhof in Wiesloch eine verletzte Frau gefunden worden. Hintergründe dazu sind völlig unklar, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 5.45 Uhr meldete ein Zeuge demnach über Notruf eine verletzte Frau auf der Wieslocher Seite des Bahnhofes Wiesloch-Walldorf. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch fand daraufhin eine 44-jährige Frau mit mehreren Verletzungen im Bereich des Gesichts. Diese Verletzungen wurden von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

Da die Ursache der Verletzungen nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt ist, sucht das Polizeirevier Zeugen. Wer etwas dazu sagen kann, meldet sich unter der Telefonnummer 06222/57090.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.