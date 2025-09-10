Wiesloch. (pol/mare) Am Dienstagmorgen ist am Bahnhof in Wiesloch eine verletzte Frau gefunden worden. Hintergründe dazu sind völlig unklar, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 5.45 Uhr meldete ein Zeuge demnach über Notruf eine verletzte Frau auf der Wieslocher Seite des Bahnhofes Wiesloch-Walldorf. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch fand daraufhin eine 44-jährige Frau mit mehreren Verletzungen im Bereich des Gesichts. Diese Verletzungen wurden von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt.

Da die Ursache der Verletzungen nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt ist, sucht das Polizeirevier Zeugen. Wer etwas dazu sagen kann, meldet sich unter der Telefonnummer 06222/57090.