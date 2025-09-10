Mittwoch, 10. September 2025

Plus Bitte nach Weinheim oder Heidelberg

Seit letzter Woche hat die Postfiliale in Schriesheim keine Postbank mehr

Seit dem Betreiberwechsel sind hier keine Überweisungen mehr möglich. Die Kunden wurden aber darüber nicht informiert.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 13 Sekunden
Die Postfiliale in der Hübsch’schen Mühle hat seit vorletzter Woche einen neuen Betreiber – und seither sind hier keine Bankgeschäfte mehr möglich. Das traf viele Kunden der Postbank unvorbereitet, denn ihnen wurde im Vorfeld nichts über diese Umstellung mitgeteilt. Foto: Kreutzer

Von Micha Hörnle

Schriesheim. Als Helga Köhler am vorletzten Montag zur Postfiliale in die Hübsch’sche Mühle ging, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen, musste sie feststellen, dass das nicht mehr möglich ist: Denn, so teilten ihr die Mitarbeiter – alles neue Gesichter – mit: Die Dienstleistungen der Postbank seien eingestellt, die Kunden mögen fortan doch bitte nach

Dr. Micha Hörnle
