Seit letzter Woche hat die Postfiliale in Schriesheim keine Postbank mehr
Seit dem Betreiberwechsel sind hier keine Überweisungen mehr möglich. Die Kunden wurden aber darüber nicht informiert.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. Als Helga Köhler am vorletzten Montag zur Postfiliale in die Hübsch’sche Mühle ging, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen, musste sie feststellen, dass das nicht mehr möglich ist: Denn, so teilten ihr die Mitarbeiter – alles neue Gesichter – mit: Die Dienstleistungen der Postbank seien eingestellt, die Kunden mögen fortan doch bitte nach
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+